Çorumlu Uzman Çavuş kalbine yenik düştü
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Sadık Kör (28), yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 11.04.2022, 20:17
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Kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavisine devam edilen Çorumlu Uzman Çavuş Sadık Kör’ün genç yaşta hayata veda etmesi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Uzman Çavuş Kör’ün cenazesi önceki gün ilimiz İskilip İlçesi’nde toprağa verildi. Sadık Kör, İskilip Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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