“Çorumlu üreticiler sulu tarım istiyor”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili hemşehrimiz Ali Haydar Hakverdi ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum ve Sungurlu İlçesinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, bazı köyleri, tarlaları ve üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretlere CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri de katıldı.

Çorum merkezdeki ziyaretlerine Çorum Ticaret Borsası ile başlayan CHP’li milletvekilleri, burada Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile görüştü. Tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarını dinleyerek görüş alışverişinde bulunan CHP heyeti, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş ve Müdür Yardımcısı İbrahim Baykal ile sohbet etti.

CHP’li milletvekilleri daha sonra ise Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bardakçı ve Birlik Müdürü Bülent İnce ile bir süre görüştü.

CHP heyetinin bir sonraki durağı Çorum Ziraat Odası oldu. Burada Oda Başkan Vekili Hayati Serbes ile görüşen CHP’liler, ardından Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan’ın misafiri oldu.

Ziyaret ettikleri kurum ve kuruluşlarda bir açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu son zamanlarda Türkiye’de 46 ilde ani iklim değişikliği, sel, dolu, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ciddi anlamda hasarlar oluştuğunu, bu hasarları tespit etmek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekillerinin illere gönderildiğini, kendilerinin de Çorum’daki üreticilerle görüşmek üzere görev aldıklarını, sorunları ve çözüm önerilerini rapor halinde parti genel merkezine sunacaklarını söyledi.

Afyon Milletvekili Burcu Köksal ise Mayıs ayında yaşanan doğal afet ve felaketlerin yanı sıra üretici sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla Çorum’a geldiklerini vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin Çorum için önemi üzerinde durarak, üreticilerin sorunlarına çözüm bulmak için mücadeleye devam edeceklerini anlattılar.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise tüm sorunların CHP iktidarı ile birlikte çözüme kavuşturulacağını vurgulayarak, Kızılırmak suyunun bir proje ile Çorum’a getirilmesi için gereken tüm çabayı göstereceğini bildirdi.

(Haber Merkezi)