Çorumlu şairler Kilis Vatan Şairleri etkinliğine katıldı

Çorumlu şairler bu yıl ilki yapılan Vatan Şairleri Buluşmasına konuk oldu. Şairler buluşmasına Şair-Yazar Halit Yıldırım, Şair, Ozan Murat Danlı, Şair Ferhat Öztürk ve Şair-yazar Nuh Comba katılırken Çorum ekibi dışında KİLİS Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte Hatice Naime Karadağ, Hava Köseoğlu, Şerife Köksal Badısaba, Hülya Çapar, Fatma Arıkan, Şerife Apaydın, Mücella Pakdemir, Temel Ata, Mustafa Doğan, İlhami Erdoğan (Ozan İlo) Hüseyin Kılbaş, Kadir Turan, Yıldırım Katrancı, Çınar Arıkan Üzeyir Güleç ve İ.Ahmet Akkoyun (Makberi) de yer aldı.