Çorumlu şair Yıldırım Ankara Kitap Fuarı’nda
Güncel 26.10.2021, 19:33 26.10.2021, 19:40
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Çorumlu şair-yazar Selahattin Yıldırım, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü ATO Congresium’da açılacak 16. Ankara Kitap Fuarı’na katılacak.
Selahattin Yıldırım, saat 14.00-16.00 arasında kitabını imzalayacak.
Selahattin Yıldırım’ın “Tükenirken Ben” isimli şiir kitabı, Luna Yayınları tarafından geçtiğimiz Haziran ayında basıldı. Yıldırım’ın, aynı yayınevine ait "Öykü Kumbarası" adlı projede öyküsü bulunuyor. Hazır üç romanının da 2022 yılında basımı planlanıyor.
1968 - Uğurludağ doğumlu olan Selahattin Yıldırım, 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe Bölümü mezunu. Emekli, iki çocuk babası. (Haber Merkezi)
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