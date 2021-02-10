Çorumlu Prof.Dr. Ufuk Çobanoğlu Van’da Tıp Fakültesi Dekanı oldu

Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, 1964 Çorum doğumlu. Orta ve lise tahsilini Çorum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, bir süre Çorum Milli Eğitim Sağlık Merkezinde sorumlu hekim olarak görev yaptı. 2007 yılından beri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Nisan ayı başında yakalandığı koronavirüsü yendikten sonra Mayıs ayında hastaları için yeniden işbaşı yapmıştı.

ÇORUM HABER, Prof. Çobanoğlu’nu kutlar, yeni görevinde başarılar diler.