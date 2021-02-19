Çorumlu polis Sadık Esim hayatını kaybetti
Amasya’nın Merzifon Emniyet Müdürlüğü’nde görevli İskilipli polis memuru Sadık Esim, vefat etti.
Güncel 19.02.2021, 22:48
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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi altında bulunan polis memuru Sadık Esim, hastanede hayatını kaybetti.
İskilip'te nakliyeci İsmail Nalcacı’nın oğlu olan polis memuru Sadık Esim’in cenazesi Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mutaflar Mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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