Çorumlu Obası’na yemek alım ihalesi

Belediye Destek Hizmetleri Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Çorumlu Gençlik Obası (Sıklık Tabiat Parkı yanı) için 1 Haziran 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yemek hizmetini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 625 bin 333 TL olan ihalede M M Park Yemekçilik tarafından 621 bin 500 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

