“Çorumlu Obası Türkiye’de bir ilk”

31 Mart 2019 seçimlerinde neyi vaat ettilerse hepsini birer birer açmaya devam ettiklerini belirten Aşgın, son bir ay içerisinde millet kıraathanesi, Çorumminia, bedesten ve gençlik obasının açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Belediye’nin gençler için hazırladığı ÇORBİS’in abone sayısının 20 bini geçtiğini, Tazı olarak adlandırılan scoteerlerin sayısını ise 100 çıkarmaya karar verdiklerini kaydeden Aşgın, gençlik kampı ile birlikte çıtayı yükselttiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Obamızda 10 tane küçük çadırımız var. Bunun içerisinde 10 kişiye kadar yatılı olarak kalınabiliyor. Büyük bir otağımız var. Otağımızda da 150 kişiye kadar etkinlik yapılabiliyor. Arkasında da ahşaptan oluşan bir sosyal tesis alanımız bulunuyor. Etrafında ise geleneksel sporlarla ilgili etkinlik alanları mevcut” dedi. Gençlerin yatılı olarak da kalabilecekleri Çorumlu Obası’nın geleneksel sporların da yaşatılacağı bir yer olacağını belirten Başkan Aşgın, “Çorumlu Obası Gençlik Kampı şehrimize hayırlı olsun” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

