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Çorumlu Lütfi Gürgen yeniden YÖK’te

Yargıtay Tetkik Hakimi hemşehrimiz Lütfi Gürgen, YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine yeniden atandı.

Çorumlu Lütfi Gürgen yeniden YÖK’te

Yargıtay Tetkik Hakimi hemşehrimiz Lütfi Gürgen, YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine yeniden atandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:50
Çorumlu Lütfi Gürgen yeniden YÖK’te

Yargıtay’dan YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği’ne Yargıtay’dan bir üyenin ataması yapıldı. Yargıtay Tetkik Hakimi hemşehrimiz Lütfi Gürgen YÖK Denetleme Kurulu Üyesi oldu.

1981 yılında Çorum’da doğan Gürgen, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında Cumhuriyet Savcılığı, 2011-2016 yılları arasında Yargıtay Tetkik Hakimliği ve 21 Eylül 2016 yılında da YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı.

ÇORUM HABER, Lütfi Gürgen’i kutlar yeni görevinde başarılar diler.

(Mehmet DALAR)

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