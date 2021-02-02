Çorumlu kendini dışarı attı

Çorum’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşların çarşı ve işlek bölgeleri doldurmasına sebep oldu. Kent merkezinde ölçülen en yüksek sıcaklık 16 derece olarak kaydedildi. Artan hava sıcaklıklarıyla salgını unutan vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Gazi Caddesi, Hürriyet Meydanı ve Saat Kulesi gibi merkezi noktalarda kalabalıklar oluşurken, bazı yerlerde sosyal mesafeye uyulmadığı gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve son dönemde artırılan önlemler neticesinde, HES (Hayat Eve Sığar) haritasında Çorum’un vaka yoğunluğunun azalması anlamına gelen mavi renge dönmesinin ardından kalabalık görüntüler ise endişelendirdi.

(Haber Merkezi)