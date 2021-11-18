Çorumlu kadın kansere yenildi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Seki Köyü nüfusuna kayıtlı, İstanbul’da ikamet eden ve bir süredir kanser tedavisi gören iki çocuk annesi Fatma Yozgat yaşamını yitirdi.

Genç annenin vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Fatma Yozgat’ın cenazesi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)