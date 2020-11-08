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Çorumlu kadın gelinlikle gittiği Siirt’te kazayla kendini vurdu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Uzman Çavuş olan eşinin silahı ile kazara kendini vuran Çorumlu gelin Özelm Bolat hayatını kaybetti. Eşini kanlar içinde gören Uzman Çavuş Can Bolat ise olayın şoku ile yerdeki silahı kafasına dayayarak hayatına son verdi.

Güncel 08.11.2020, 19:10
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Çorumlu kadın gelinlikle gittiği Siirt’te kazayla kendini vurdu

Olay, geçtiğimiz gün Siirt’in Kurtalan ilçesi Kültür Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Bolat, Uzman Çavuş olan eşi Can Bolat’a ait silahla kazara kendini vurdu, eşini kanlar içinde gören Can Bolat ise aynı silahla kendini başından vurdu.

Özlem Bolat, olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Uzm. Çvş. Can Bolat ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tutulan Can Bolat’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 AY ÖNCE DÜĞÜNÜ OLDU

Kazara eşinin silahından çıkan kurşunlarla genç yaşta hayata veda eden Özlem Bolat’ın 4 ay önce düğünü olduğu öğrenildi. Genç kadın memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

(Haber Merkezi)

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