Çorumlu izciler Bolu kampında

Kampta izciler, ilk yardım, çadır kurma, dağcılık, balta kullanma ve odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme, beslenme ve yaşam, iz takibi ve yön bulma, kol komutları, düdük komutlar gibi eğitimlerinin yayında, izci oyunları, izci düğümleri, doğa yürüyüşleri, kamp ateşi, sabah sporları, tekmil, teftiş izci andı, ATV gezisi gibi faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kampla ilgili bilgi veren Kulüp Müdürü Mustafa Özdemir, çocukların ayağının toprağa değmesi, ormanı görmesi, bilgisayar ve cep telefonundan uzak kalmalarının arkadaşlıklarının pekişmesi kaynaşması ve yüz yüze, sosyal ve gerçek iletişim imkanı bulmaları çok önemli olduğunu dile getirdi.



(Uğur GÖRKEM)

