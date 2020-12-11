Çorumlu işçi kaza kurbanı

Çorum'un İskilip İlçesi Hallı Köyü Curalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, Hüseyin Akbal'ın yeğeni, Bayram Karakuş'un oğlu Sami Karakuş, Ankara'da geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.

Türk Metal Sendikası Ankara Şubesi’ne bağlı Arçelik A.Ş.’de çalışan Sami Karakuş’un cenazesi doğum yeri olan Hallı Köyü’nde toprağa verildi.

(Haber Merkezi)