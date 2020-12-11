Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
Çorumlu işçi kaza kurbanı
Çorumlu işçi, Ankara’da geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 11.12.2020, 22:23
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Çorum'un İskilip İlçesi Hallı Köyü Curalar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, Hüseyin Akbal'ın yeğeni, Bayram Karakuş'un oğlu Sami Karakuş, Ankara'da geçirmiş olduğu trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.
Türk Metal Sendikası Ankara Şubesi’ne bağlı Arçelik A.Ş.’de çalışan Sami Karakuş’un cenazesi doğum yeri olan Hallı Köyü’nde toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
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