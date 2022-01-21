Çorumlu iki girişimciden Merzifon’da cam fabrikası 

MerGlass Cam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hatap, tesisi Şubat-2020’de kurduklarını, aradan geçen yaklaşık iki yılda, özellikle KOSGEB destekleriyle önemli mesafe kat ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“Kısa süre içinde çift cam ve temperli cam imalatına başladık ve ankastre firmaları başta olmak üzere, endüstriyel cam konusunda taleplere cevap verir duruma geldik. Yeni yatırımlarla yurt dışına açılmayı hedefliyoruz.”



(Volkan SINAYUÇ)

