Çorumlu iki girişimciden Merzifon’da cam fabrikası
Çorumlu genç girişimciler Ahmet Hatap ve Erhan Üstündağ, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları cam fabrikasında, temperli cam üretimine başlayarak, ankastre üreticilerinin tedarikçisi durumuna geldiler.
Güncel 21.01.2022, 23:18
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MerGlass Cam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hatap, tesisi Şubat-2020’de kurduklarını, aradan geçen yaklaşık iki yılda, özellikle KOSGEB destekleriyle önemli mesafe kat ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi:
“Kısa süre içinde çift cam ve temperli cam imalatına başladık ve ankastre firmaları başta olmak üzere, endüstriyel cam konusunda taleplere cevap verir duruma geldik. Yeni yatırımlarla yurt dışına açılmayı hedefliyoruz.”
(Volkan SINAYUÇ)
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