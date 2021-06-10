Çorumlu hafız Ubeydullah Bozduman bölge birincisi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl din görevlileri arasında farklı kategorilerde düzenlediği yarışmalardan biri olan “Hafızlık Yarışması’nın bölge finali, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirildi.

2. Bölge Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışmasına Samsun, Giresun, Ordu, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Trabzon ve Rize şehirlerinden katılan il birincileri, bölge yarışmasında illerini en güzel şekilde temsil etmek için yarıştılar.

Çorum İl Müftülüğü toplantı salonundan canlı bağlantıyla ilimizi temsilen yarışmaya katılan Hıdırlık Kur’an Kursu Öğreticisi Ubeydullah Bozduman, Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığı sınav komisyonunun değerlendirmeleri sonucu bölge birincisi oldu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Ubeydullah Bozduman’ı tebrik ederken 13 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır’da yapılacak 17. Erkek Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışması’nda başarı diledi.

(Uğur GÖRKEM)