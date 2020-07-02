Çorumlu genç semazen Türkiye birincisi oldu
Çorumlu Emir Celal Er, Ud Enstrümanı ile Türkiye birincisi olmayı başardı.
Güncel 02.07.2020, 20:18
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Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Bursa'da görev yapmakta olan Polis Memuru Mustafa Er'in oğlu Emir Celal Er, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Genç Sazendeler İcra Yarışması”nda UD enstrümanı ile Türkiye birinciliğini elde etti.
Baba Mustafa Er, oğlunun bu büyük başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek, hedeflerinin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı olduğunu bildirdi.
(Haber Merkezi)
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