Çorumlu genç girişimcilerden Merzifon’a cam fabrikası

Bölgedeki ve cam sektöründeki ihtiyacı bir nebze azaltabilmek ve müşterilerin cam tedarik sürelerini azaltabilmek için bu sektöre yatırım yaptıklarını ileten fabrika ortaklarından Erhan Üstündağ, kaliteli ürünü zamanında teslim sloganıyla başladıkları üretimlerini bu çizgiyi bozmadan devam ettirmek istediklerini söyledi.

Çorum’daki yapı camcılarının da tesislerinden hizmet alabileceğini dile getiren Üstündağ, cam temininin en kısa sürede sağlanacağını ifade ederken, Çorum’un yapı cam ihtiyacının da bu şekilde giderilmiş olacağını sözlerine ekledi. Üstündağ, firma olarak ilerde camla ilgili farklı projelerin altına imza atacaklarını dile getirerek, 6 milyon liralık yatırımla çıktıkları bu yolda hedeflerinin 13 milyonluk yatırıma çıkmak olduğunu söyledi.

3 bin m2 alanda kurulu bulunan Mer Glass cam temper fabrikasında son teknoloji makina teçhizat ile üretim yapılırken, bölgeye cam konusunda yatırım yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Fabrika ortakları (ayakta soldan sağa) Melih Karali, Erhan Üstündağ ve Ahmet Hatap, çalışanlarla birlikte görülüyor.

(Haber Merkezi)