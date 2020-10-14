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Çorumlu genç bisiklet kazasında can verdi

Çorumlu bir genç, Amasya’da geçirdiği bir kaza sonucu hayata veda etti.

Güncel 14.10.2020, 18:28
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Çorumlu genç bisiklet kazasında can verdi

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nin Kargı Köyü’nden olan ve Amasya’da ikamet eden Alihan Köle, bisiklet kazası sonucu kafasını duvara çarptı. Beyin travması geçiren Alihan Köle, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ferhat Köle’nin oğlu olan Alihan Köle, Mecitözü’nun Kargı Köyü’nde toprağa verildi. Alihan Köle’nin çocuk yaşta hayata veda etmesi, derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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