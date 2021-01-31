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Çorumlu gazi Kaleli hayata tutunamadı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri Gazisi Uzman Çavuş Mehmet Kaleli yakalandığı kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Güncel 31.01.2021, 19:11
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Çorumlu gazi Kaleli hayata tutunamadı

Uzun süredir kanser tedavisi gören Gazi Uzman Çavuş Mehmet Kaleli kaldırıldığı Özel Elitpark Hastanesi yoğun bakım ünitesinde önceki gün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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