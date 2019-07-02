Çorumlu Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Süha Yalçın Özel Elitpark’ta

Özel Elitpark Hastanesi’nde göreve başlayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Süha Yalçın, Çorumlu bir ailenin çocuğu olmakla birlikte 1985 Ankara doğumlu. İlkokulu Çorum Albayrak İlkokulu, ortaokulu Çorum Anadolu Lisesi, liseyi Çorum Fen Lisesi’nde tamamladı. Tıp eğitimini 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini 2014 yılında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı oldu. Mecburi hizmetini Osmancık Devlet Hastanesi’nde tamamladıktan sonra eşinin tayini sebebiyle Samsun Vezirköprü’ye taşındı ve burada 1,5 yıl süreyle özel muayenehanesinde hizmet verdi. Muayenehane hekimliği sırasında, hastalarına daha iyi hizmet verebilmek adına çok sayıda kursa katıldı.

Sağlık bakanlığı onaylı akupunktur ve hacamat sertifikalarının yanı sıra nöralterapi ve manuel terapi gibi tedavi yöntemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi. Hekimlik prensibi; hastalarına bütüncül yaklaşmak ve hastalarının her şikayet ve rahatsızlığını ciddiye alarak tedavi planlamak.

Dr. Süha Yalçın, evli ve bir çocuk babası.

Uzm Dr. Süha Yalçın’ın uzmanlık alanları ise şöyle sıralanıyor:

Tam ya da kısmi felçli hastaların hareketlerinin artırılması, koordinasyonun sağlanması ve kas gruplarının güçlendirilmesi

Omurilik yaralanmaları bulunan ve serebral palsi hastalarının hayat kalitelerinin yükseltilmesi

Spor yaralanmalarına bağlı olarak gelişen menisküs, kas zedelenmeleri, kırık ve diğer yaralanmaların rehabilitasyonu

Romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi sonrasında özel fizik tedavi yöntemleri ile hastanın hareketlerinin artırılması

Osteoporoz ve dejeneratif eklem hastalıklarının rehabilitasyonu

Skolyoz olarak tanımlanan omurga eğriliği bulunan hastaların tedavisi

Fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromuna bağlı gelişen hareket kısıtlılıklarının giderilmesi ve hastaların hayat kalitelerinin artırılması

El yaralanmalarına bağlı olarak uygulanan mikro cerrahi operasyonlar sonrası rehabilitasyon

Bel ve boyun fıtığı operasyonu öncesi ve sonrasında hastaların günlük aktivitelerine hızlı bir şekilde dönebilmesi için rehabilitasyon

Boyun kaynaklı baş ağrıları tedavisi

Kol ve bacakta görülen sinir sıkışmalarının tedavisi

Boyun, sırt, bel ve diğer bölgelerde bulunan kas ve iskelet sisteminde var olan kas spazmlarının ve diğer problemlerin nöralterapi ve manuel terapi ile etkili bir şekilde giderilmesi. (Haber Merkezi)