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Çorumlu doktor virüs kurbanı

İstanbul'da görev yapan hemşerimiz Doktor Mehmet Türker, yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Güncel 29.12.2020, 19:44 29.12.2020, 19:45
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Çorumlu doktor virüs kurbanı

Merhum dişçi Faruk Türker’in oğlu, Dr. Mesih Türker’in ağabeyi olan Dr. Mehmet Türker’in cenazesi İstanbul’da İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sağlık camiasında ve hastaları arasında sevilen bir isim olan doktor Mehmet Türker'in ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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