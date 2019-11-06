Çorumlu Dernekler Federasyonu’ndan Ahlatcı’ya da ziyaret

Ziyarete Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu İl Başkanı Av. Ahmet Ünal, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkanı Hüseyin Akmaz Genel Sekreter Murat Arı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Gülay Keçecioğlu, Teşkilatlanma Başkanı Hasan Sezer, Medya ve Basından Sorumlu Başkanlar Yasin Akça ve Tamer Gül Yüksek, Danışma Kurulu Kemal Tepe,Sosyal İşlerden Sorumlu Başkanı Mehmet Ünal Yönetim Kurulu Üyeleri Kasım Akkuş, İlyas Bekar, İl Temsilcisi İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy ve Milli Güreşçi Hakkı Ceylan katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, nazik ziyaretlerinden dolayı Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yöneticilerine teşekkür etti.

(Mehmet DALAR)