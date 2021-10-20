Çorumlu Dernekler Federasyonu'ndan Ahlatcı’ya ziyaret

Ziyaret sırasında Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş’a Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kabakdere, Siyasi İşler Başkanı Hüseyin Akman, Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça ve Başkan Yardımcısı Hatice Aksu eşlik etti.

Çorum’un gelişmesine katkı sunacak projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Ahlatcı, dünyanın dört bir yanında yer alan Çorumluların birliği ve dayanışması için çalışan Akkuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Dünya Çorumlular Federasyonu’nun yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ahlatcı, “Çorum’dan başka bir yerde yaşıyor olmalarına rağmen memleket özlemi ve sevdasıyla hareket eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Federasyonun çalışmalarını yakından takip ediyorum ve yaptıkları bu başarılı çalışmalarından dolayı da Başkan Akkuş’a ve yönetimini tebrik ediyorum” dedi

Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş kendilerini kabul eden Ahlatcı’ya teşekkür etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın kendilerine her zaman destek olduğunu dile getiren Akkuş, “Sizi çok seviyoruz. Çorum için gösterdiğiniz gayreti görüyor ve yaptığınız çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Çorumlu Derneklere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür etmek istedik. Bundan sonraki yapacağınız destekler içinde şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.