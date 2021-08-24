Çorumlu dağcı Türkiye'nin zirvesinde

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) Başkanı ve sporcusu Gürkan Yağmur, Ağrı Dağı’na çıktı. 5137 metre yükseklikle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Hz. Nuh’un gemisinin üzerinde olduğu dağ olarak ta bilindiğinden her yıl yerli ve yabancı binlerce sporcu tarafından ziyaret ediliyor.

HİDAK Başkanı Gürkan Yagmur, “Çorum'u ve Hititlerin bilinirliğini arttırmak için sporcu ahlakı ve disiplini ile çıktığımız bu yolda kulüp flamamızı Türkiye’nin zirvesine taşıdık. Çorum'u hak ettiği yerde görene kadar bitmeyecek olan mücadelemizde yanımızda olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yanımızda olmak isteyen herkesi Stat Sokak’ta bulunan kulüp binamıza bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)