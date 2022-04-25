Çorumlu Çerkes gençleri Alp bebek için dans etti
Kafkas Kültür Derneği Çorum Şubesi gençleri, Keskin çiftinin SMA Tip 1 Hastası çocukları Alp bebek için AHL Park AVM’de bir araya gelerek gösteri gerçekleştirdi.
Güncel 25.04.2022, 18:46
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Çorum Kafkas Kültür Derneği üyeleri, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası AHL Park AVM’de buluştu. Çerkes gençlerin sergilediği gösteride SMA Tip 1 hastası Alp bebek için de stant kurularak yardım toplandı.
Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Seyhan Yavuz, Alp bebek için geleneksel danslarını sergilemek üzere toplandıklarını söyleyerek herkesi minik Alp için yardım yapmaya çağırdı.
Yaklaşık 2 saat süren gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
(Volkan SINAYUÇ)
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