Çorumlu Çerkes gençleri Alp bebek için dans etti

Çorum Kafkas Kültür Derneği üyeleri, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası AHL Park AVM’de buluştu. Çerkes gençlerin sergilediği gösteride SMA Tip 1 hastası Alp bebek için de stant kurularak yardım toplandı.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Seyhan Yavuz, Alp bebek için geleneksel danslarını sergilemek üzere toplandıklarını söyleyerek herkesi minik Alp için yardım yapmaya çağırdı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



(Volkan SINAYUÇ)