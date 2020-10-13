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Çorumlu Çelik Daire Başkanı

Osmancıklı hemşehrimiz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Daire Başkanı olarak atandı.

Güncel 13.10.2020, 19:46
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Çorumlu Çelik Daire Başkanı

Ankara'da yaşayan Osmancıklı hemşehrimiz İbrahim Çelik, TCDD Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Daire Başkanı olarak atanarak yeni görevine başladı.

İBRAHİM ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Çorum İli Osmancık İlçesi Öbektaş Köyünde doğmuştur. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Ankara”nın Keçiören ilçesinde tamamlayan Çelik, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünü tamamlamıştır.

(Haber Merkezi)

#İbrahim Çelik
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