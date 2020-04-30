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Çorumlu avukat finale yükseldi

Ankara'da avukatlık yapan hemşehrimiz Ömer Selçuk Şahin, 500 bin lira ödüllü yarışmada finale yükselmeyi başardı.

30 Nisan 2020 Perşembe 21:30
Çorumlu avukat finale yükseldi

Hemşehrimiz öğretmen Zeki Şahin’in oğlu Av. Ömer Selçuk Şahin, TRT 1' de yayınlanan “3’te 3 Tarih” yarışmasında final sorusuna ulaşmayı başardı.
TRT 1’de Çarşamba günleri Pelin Çift'in sunumu ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün yorumlarıyla yayınlanan tarih temalı bilgi yarışması 3'te 3 Tarih’in son bölümüne hemşehrimiz Ömer Selçuk Şahin yarışmacı olarak katıldı.
Yüzde yüz yerli formatı ile Türkiye’nin ilk ve tek tarih içerikli bilgi yarışması 3'te 3 Tarih’te, Ankara'da avukatlık yapan Şahin, 500 bin lira ödüllü yarışmada finale yükselmeyi başardı.
Şahin'in yarışacağı bölüm 6 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45 te TRT1 de yayınlanacak.

(Haber Merkezi)
 

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