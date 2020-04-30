Çorumlu avukat finale yükseldi

Hemşehrimiz öğretmen Zeki Şahin’in oğlu Av. Ömer Selçuk Şahin, TRT 1' de yayınlanan “3’te 3 Tarih” yarışmasında final sorusuna ulaşmayı başardı.

TRT 1’de Çarşamba günleri Pelin Çift'in sunumu ve Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün yorumlarıyla yayınlanan tarih temalı bilgi yarışması 3'te 3 Tarih’in son bölümüne hemşehrimiz Ömer Selçuk Şahin yarışmacı olarak katıldı.

Yüzde yüz yerli formatı ile Türkiye’nin ilk ve tek tarih içerikli bilgi yarışması 3'te 3 Tarih’te, Ankara'da avukatlık yapan Şahin, 500 bin lira ödüllü yarışmada finale yükselmeyi başardı.

Şahin'in yarışacağı bölüm 6 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45 te TRT1 de yayınlanacak.

(Haber Merkezi)

