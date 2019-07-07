Çorumlu asker trafik kazasında yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mevkiinde meydana gelen kazada, yaralı askerimizin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)