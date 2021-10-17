Çorumlu asker terör saldırısında yaralandı

Suriye’den Hatay’a gitmekte olan askeri araca terör unsunları tarafından yapılan saldırıda Çorumlu Furkan Zorba yaralandı. Olayın ardından Türk askeri tarafından terör unsurlarına karşı operasyon başlatıldı.

Çorum’un Boğazkale İlçesi nüfusuna kayıtlı Furkan Zorba, terör saldırısında yaralanmasının ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇORUM HABER olarak yaralı askerimize acil şifalar dileriz.

(Haber Merkezi)

