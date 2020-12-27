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Çoruminia kente yeni bir nefes
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 7 bin yıllık köklü medeniyete ait eserlerin minyatürlerinin sergileneceği Çoruminia’daki çalışmaları yerinde inceledi.
Güncel 27.12.2020, 19:30
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Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Aşgın, “Çorum’umuzun kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacak projemiz tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
(Haber Merkezi)
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