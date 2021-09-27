Çoruminia bugün açılıyor

Millet Bahçesi’nin hemen yanında, etrafı surlarla çevrili 5 dönümlük alanın 3 dönümü yeşil alan, 2 dönümü de eserlerin teşhir edildiği alandan oluşan Çoruminia için bugün saat 11.00’de bir açılış töreni düzenlenecek. (Haber Merkezi)

