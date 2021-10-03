Çorumina’ya yoğun ilgi

Çorum’un sahip olduğu, tarihi ve kültürel değerleri bir arada tanıtmak amacıyla yapılan, geçtiğimiz günlerde de açılışı gerçekleştirilen Çorumina, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alıyordu. 7’den 70’e her kesime hitap eden Çoruminia, vatandaşların beğenisini topluyor. Çoruminia’yı ziyarete gelen vatandaşlar beğenilerini dile getiriyor. Ziyarete gelen vatandaşlar ‘’ Bu yapılan çalışma, Çorum’un tarihini ve çocuklarımıza geçmişi hatırlatmak için güzel ve anlamlı olmuş. Çocuklarımız için de ayrıca güzel olmuş. Belediyemizin çalışmalarını takdir ediyorum. Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma her detayı ile çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ‘’ dedi.

“Çoruminia’da gezerken tarihimi hatırladım ve annemi de getirmek istedim” diyen Osman Kara ‘’ Çorum’daki önemli yapıları göremeyenler için önemli ve güzel çalışma olmuş. Herkes Boğazkale’ye, Alacahöyük’e gidemez, o yüzden tüm eserlerin burada sergilenmesi güzel olmuş. Annemin de görmesini, tarihi yeniden yaşaması için bu güzel yere getirdim. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ‘’ diye konuştu.

Çoruminia gezisinde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



