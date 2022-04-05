Çorumgaz’dan ödüllü resim yarışması
Çorumgaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ödüllü resim yarışması düzenliyor.
Güncel 05.04.2022, 15:15
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10-13 yaş arası çocukların katılabileceği, “temiz bir hava, rahat bir nefes” temasının işleneceğini yarışmada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verilecek.
Başvuruların 18 Nisan’a kadar yapılabileceği yarışmaya Çorum ile birlikte Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Yozgat illerinden de başvurular alınabilecek.
Yarışmaya katılmak için ebeveyn veya yasal temsilcilerinin “cedas_dogalgaz” instagram hesabını takip etmeleri ve resimleri mesaj yoluyla iletmesi gerekirken, yarışmanın sonuçlarının da 22 Nisan’da instagram hesabından açıklanacağını belirtildi.
(Haber Merkezi)
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