ÇorumGaz’dan indirim

İkinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifesinin güncellenmesiyle beraber Çorum’da hane halkının kullandığı doğalgaz kullanımında %1.64 oranında indirim uygulanacak.

Çorum Doğalgaz AŞ’nin sistem kullanım bedeli üst sınırları, yıllık tüketim miktarlarına göre düzenlendi. 1 Mayıs tarihinden itibaren ÇorumGaz A.Ş’de doğalgaz fiyatlarında indirim uygulanacak.

Uygulanacak doğalgaz indirimi konusunda bilgi veren Ahlatcı Holding ve ÇorumGaz A.Ş Genel Müdürü Kasım Kahraman, uygulanacak indirimli fiyatların 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağını ifade ederek, yıllık 100.000 metreküp kullanım grubuna giren hane doğalgaz kullanımında %1.64’lük bir indirim uygulanacağını açıkladı.

İşletmelerin yıllık metreküp tüketim miktarlarına göre farklı indirimler uygulanacağını belirten Kasım Kahraman, 100.001 metreküp ile 300.000 metreküp doğalgaz kullanımında %0.84, 300.001 metreküp ile 1.000.000 metreküp doğalgaz kullanımında ise %0.76’lık bir indirim uygulanacağını ve yeni fiyatların 1 Mayıs tarihinden itibaren faturalara yansıyacağına sözlerine ekledi.

Genel Müdür Kahraman ayrıca, toplum olarak, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunluk kazandığı Ramazan ayına ulaşmanın sevincinin hep birlikte yaşandığını belirterek, ‘Mübarek Ramazan-ı Şerifin tüm İslam Âlemine ve Çorum halkına hayır, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

