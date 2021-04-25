ÇorumGaz’dan indirim
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), Çorum Doğalgaz AŞ’nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifesini güncellerken, güncelleme ile birlikte Çorum’da doğalgaza da indirim geldi.
İkinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifesinin güncellenmesiyle beraber Çorum’da hane halkının kullandığı doğalgaz kullanımında %1.64 oranında indirim uygulanacak.
Çorum Doğalgaz AŞ’nin sistem kullanım bedeli üst sınırları, yıllık tüketim miktarlarına göre düzenlendi. 1 Mayıs tarihinden itibaren ÇorumGaz A.Ş’de doğalgaz fiyatlarında indirim uygulanacak.
Uygulanacak doğalgaz indirimi konusunda bilgi veren Ahlatcı Holding ve ÇorumGaz A.Ş Genel Müdürü Kasım Kahraman, uygulanacak indirimli fiyatların 1 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağını ifade ederek, yıllık 100.000 metreküp kullanım grubuna giren hane doğalgaz kullanımında %1.64’lük bir indirim uygulanacağını açıkladı.
İşletmelerin yıllık metreküp tüketim miktarlarına göre farklı indirimler uygulanacağını belirten Kasım Kahraman, 100.001 metreküp ile 300.000 metreküp doğalgaz kullanımında %0.84, 300.001 metreküp ile 1.000.000 metreküp doğalgaz kullanımında ise %0.76’lık bir indirim uygulanacağını ve yeni fiyatların 1 Mayıs tarihinden itibaren faturalara yansıyacağına sözlerine ekledi.
Genel Müdür Kahraman ayrıca, toplum olarak, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunluk kazandığı Ramazan ayına ulaşmanın sevincinin hep birlikte yaşandığını belirterek, ‘Mübarek Ramazan-ı Şerifin tüm İslam Âlemine ve Çorum halkına hayır, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)