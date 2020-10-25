“Çorumgaz, kendi sektöründe büyük başarılara imza atıyor”
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük ve Yozgat illerinin doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren ülkemizin önde gelen gaz dağıtım şirketlerinden Çorumgaz A.Ş.'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Genel Müdür Kasım Kahraman'dan bilgi aldı.
Güncel 25.10.2020, 20:59
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Yusuf Ahlatcı, sektöründe büyük başarılara imza atan Çorum’un yerel şirketi Çorumgaz’a, teşekkür borçlu olduklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
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