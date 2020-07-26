Çorum’dan yurtdışına göç %25 arttı

Yurt dışından Çorum'a 2 bin 550 kişinin göç ettiğinin belirtildiği açıklamada, yurt dışından Çorum’a 2019 yılında göç eden kişi sayısının bir önceki yıla göre %39,5 azalarak 2 bin 550 olduğunu. Göç eden bu nüfusun %47,7'sinin erkek (1217 kişi), %52,3'ünü (1 333 kişi) ise kadınlardan oluştuğu, ayrıca göç eden 2 bin 550 kişinin %22,7'sini (580 kişi) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken, %77,3'ünü (1 970 kişi) yabancı uyrukluların oluşturduğu dile getirildi.

TÜİK verilerine göre Çorum'dan yurt dışına 3 bin 550 kişinin göç ettiği belirtilirken göç eden sayısının bir önceki yıla göre %25 arttığı ifade edildi.

Yurt dışından en fazla göç alan iller sıralamasında Çorum 35. olurken, Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 306 bin 455 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu, İstanbul'u sırasıyla 62 bin 616 kişi ile Ankara, 43 bin 929 kişi ile Antalya, 23 bin 362 kişi ile Bursa’nın takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, yurt dışına en fazla göç veren iller sıralamasında Çorum’un 15. olduğu vurgulandı.(Haber Merkezi)