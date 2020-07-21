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“Çorum’dan yatırım kaçıyor”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, başka illerde sağlanan farklı kolaylıklar nedeniyle Çorum’un giderek yatırım için cazip olmaktan çıktığını, hatta mevcut yatırımların kaçma noktasına geldiğini belirterek, Çorum’a yatırım çekmek için öncelikle Çorum’un beklentisi olan büyük altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi gerektiğini, ayrıca da, yeni teşviklerle yatırımcıların desteklenmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Güncel 21.07.2020, 00:27
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“Çorum’dan yatırım kaçıyor”

Ana Muhalefet Partisi İl Örgütü olarak, Çorum’un sanayileşmesine katkıda bulunmak amacıyla üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Tahtasız, el birliği ile çaba harcama çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorumlu sanayici ve işadamlarının en büyük beklentisi olan havalimanı ve demiryolu konusunda ciddi ve somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, ilimizin ekonomik anlamda kalkınması, hamleler yapması için bu iki büyük yatırımın zorunlu olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Ertuğrul Demiran ve Osman Soylu ile Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı firmaları ziyaret etti.

Ziyaretlere Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı ve TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan da katıldı.

Ziyaret edilenler arasında, Esra Özel Civata yetkilileri Ahmet ve Oğuz Katipoğlu, 3F Tekstil yetkilisi Fatih Ergün, Yağmaksan yetkilileri Mustafa ve Fatih Yağlı, Altan Makina yetkilileri Altan ve Tanay Kısar ile Ünal Yem bulunuyor.

“FİRMA ZİYARETLERİMİZ SÜRECEK”

Mehmet Tahtasız, sanayi kuruluşlarına ve değişik firmalara ziyaretlerinin süreceğini, durum tespiti yapmaya, sorunları ve beklentileri almaya çalışacaklarını belirterek, sorunların çözümüne katkı sağlamak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Sanayici ve işadamlarının, kalifiye eleman sorununa önemle eğildiklerini, Çorum’un sanayileşmesini sürdürebilmesi için de, havalimanı ve demiryolunun mutlak ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini vurgulayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Sanayicilerimiz, altyapı için sağlanan desteğin, üstyapı için de hayata geçirilmesini bekliyorlar. Demiryolu hattının mutlaka OSB’den geçmesini, çalışanların ulaşımı için de tramvay hattı konulmasını, imar düzenlemelerinin şimdiden buna göre yapılmasını istiyorlar. İmar planlarının 50 yıl sonrası düşünülerek hazırlanması gerektiğini haklı olarak ifade ediyorlar” dedi.

ERZURUM VE MERZİFON MODELLERİ

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, sanayici ve işadamlarının, Erzurum ve Merzifon’un yatırım çekmelerini örnek gösterdiklerini de anlatarak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek bazı firma yöneticileri ile görüşmüş ve yatırımlarını Erzurum’a kaydırmaları halinde sağlayacakları cazip avantajları anlatmış. Bazı firmalar, Erzurum’a yönelirken, bazıları da Merzifon’a yatırım yapmaya başlamışlar.

Çorum’a yatırım çekilebilmesi ve mevcut yatırımların başka yerlere yönelmesinin önlenebilmesi için, girişimci ve yatırımcılara bir takım cazip imkanlar sunulması ve devlet desteklerinin genişletilmesi gerekiyor.”

ERZURUM İSTİHDAM İÇİN SEFERBER

Sanayici ve işadamlarından aldığı bilgilere göre, Erzurum’da istihdam sağlanması için cazip imkanlar tanındığını, teşvik, bina, kira yardımı, çevre düzenlemesi ve her türlü altyapı hizmetleri konusunda yatırımcıya yardımcı olunduğunu anlatan Tahtasız, “Erzurum’da, Valilik, Belediye, Milletvekilleri, İş Dünyası, yatırım çekmek için seferber olmuş. Yeter ki istihdam yaratılsın, üretim yapılsın, ekonomiye katkı sağlansın. Çorumlu sanayici ve işadamlarımız da, aynı imkanların Çorum’da da sağlanmasını istiyor ve yatırımcı hemşehrilerini Çorum’a davet ediyorlar. OSB’de 1 milyon metrekare altyapısı hazır yerimiz var. Burasını doldurmamız gerekiyor. Ama, iş insanımız sermayesini bina yapımına harcayınca imalat ve işletme sermayesinde zorlanıyor. Bu yüzden üstyapı için de destek verilmesi ve uzun vadeli, düşük faizli kredi sağlanması zorunlu” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Tahtasız, üretimin, istihdamın, sanayileşmenin önündeki engellerin kaldırılması, iş dünyasının geleceğe güvenle bakabilmesi için, her türlü işbirliğine ve girişime hazır olduklarını da ifade etti.

(Haber Merkezi)

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