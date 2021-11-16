Çorum’dan üç belediye başkanına başarı ödülü

Ankara’da faaliyet gösteren Kamu-Der, Çorum’dan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i “başarılı belediye başkanları” olarak belirledi.

Abdulkadir Şahiner’in ödülünü, Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel’in elinden aldı.

Veli Aylar’ın ödülünü Kamu-Der Genel Eğitim Sekreteri Murat Baştuğ verirken, Taner İsbir de Dernek Başkanı Cevdet Baştuğ’a teşekkürlerini ifade etti.

Şahiner yerine Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan ve Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, plaketlerini alırlarken…

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Ankara’daki plaket törenine eşi Mebruke Aylar, oğlu Av. Aykan Aylar, kızı İrem Aybüke Aylar ve yeğeni Av.Atakan Aylar ile birlikte katıldı.

(Haber Merkezi)

