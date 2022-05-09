“Çorum’dan sevkleri sıfıra indireceğiz”

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısına İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, Çorum’da son 4 aylık süreçte sağlık alanında hayata geçirilen yatırımlar hakkında bilgi veren AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, parti olarak iddialarının Çorum’un sağlık alanında bölgede 1 numara yapmak olduğunu söyledi.

“HASTANEMİZ ARTIK SEVK ALIR DURUMDA”

Bu yönde çalıştıklarını bildiren Milletvekili Ceylan, diğer bir hedeflerinin ise Çorum’da dışarıya sevk oranını minimize etmek ve dışarıdan sevk alan bir il haline gelmek olduğunu anlattı. Gelinen noktada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine dışarıdan ortalama yüzde 30 oranında sevk alındığını bildiren Ahmet Sami Ceylan, bunun sağlık alanında kentin nereye geldiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“DİŞ HASTANESİ’NİN İNŞAATI BAŞLIYOR”

Çorum’da Diş Hastanesi ile ilgili bir sözleri olduğunu hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında 20 bin metrekarelik bir alanda Diş Hastanesi inşa edilecek demiştik. Yapılan çalışmalarda zeminde su sıkıntısı bulunduğu için yeni bir alan belirledik. Cumartesi günleri araba pazarı olarak kullanılan 20 dönümlük alanda, içerisinde 60 ünite, bir ameliyathane, iki adet lokal girişim odası, bir adet yataklı servisi, bir adet protez laboratuvarı, üç adet panoramik röntgen bulunuyor. Halkımıza hizmet verecek diş hastanemizin ihalesi 29 Nisan’da yapıldı. İhale aşamasından sonra inşallah temeli atılacak. İnşallah dişle ilgili de sevk oranını sıfıra indireceğiz” diye konuştu.

Yeni Diş Hastanesi’nin proje resimlerini ilk kez kamuoyuyla paylaşarak ihale sürecinin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarının başlayacağını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Sağlık sektöründe dışarıya sevki bitirmek ve dışarıdan sevk alma iddiasındaydık. Şu anda Çorum'daki hastanemize yüzde 30 civarında dışarıdan sevk alıyoruz. Bu da en azından sağlık alanında nereye geldiğimizin göstergesidir. İnşallah ihale sonuçlandıktan sonra temelini atıp, halkımızın hizmetine sunacağız ve Çorum'daki dişle ilgili sevk oranını sıfıra indirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“ACİL SERVİS KAPASİTESİ DÖRT KATINA ÇIKARILDI”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis çalışmalarından da bahseden Ceylan, 2021 yılında acil servise 432 bin hastanın başvuru yaptığını, son 4 ayda ise 174 bin kişinin acil servise başvurduğu bilgisini paylaştı. Bu süreçte acil servis kapasitesinin 4 katına çıkarıldığını anlatan Ceylan, “Acil serviste de gelen hastalar inşallah şifasını bir an önce bulacak. Acil servisimizi daha da genişleteceğiz, yeni tadilatlar yapılacak. Çünkü 4 ayda 174 bin başvuru büyük bir yoğunluk. Başta başhekim Sinan Bey olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ULTRASON AYNI GÜN ÇEKİLİYOR”

Kentte son zamanlarda sıkça eleştirilen ultrason randevuları hakkında da bilgi veren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, şunları söyledi: “O bizim eksikliğimizdi kabul ettik. Geldiğimiz noktada Başhekim ve Sağlık Müdürümüzün çalışmaları akabinde gerek ultrason çekilen fiziki alanın daha iyi hale getirilmesi, aynı şekilde radyoloji uzmanı iki tane doktorun Çorum’a atanması ve hizmet alımı yapılması ile son bir aydır ultrason aynı gün çekilebiliyor. Sadece o gün doktorun hastaya bakması gereken şartlar oluşmadıysa bir gün sonraya kalabiliyor. Geç kalmıştık ama sonuçta yığıntıyı da bitirerek günü birlik vatandaşların ultrasonu çekilebilecek.”

“HASTANEDE VAKA SAYISI 2’YE DÜŞTÜ”

Hastanede poliklinik hizmetlerinde bazı sıkıntılı dönemler geçirildiğini hatırlatan Ceylan, 12 branşta mesai dışında hasta kabulüne başlandığını, Çocuk endokrin ve çocuk nöroloji ve dermatoloji doktorlarının bu ay göreve başladığını anlattı.

İki yılda zorlu bir pandemi sürece geçirildiğini vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, Covit-19’la mücadele Çorum’u başarılı illerden biri olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bu süreci en az zayiatla atlattık. Bugün itibariyle hasta sayısı tamamen minimize edilmiş durumda. Şu anda hastanede vaka sayısı 2 kişi. Bu sevindirici bir haber. Dün itibariyle 1 tane yoğun bakımda hasta vardı yataklı servise çıktı. Yoğun bakımda hasta kalmadı. İnşallah bu salgını da böylece atlatmış olacağız. Covid sürecinde 206 bin 43 kişi hastaneye başvuruda bulunmuş. Bu süreçte başhekim ve tüm hastane personeline emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÖZEL BİRİM

Çorum’da son 4 ayda birçok tıbbi cihaz alımı yapıldığından bahseden Ahmet Sami Ceylan, yaklaşık 5 milyon 114 bin TL’lik malzeme alımı yapıldığını bildirdi. Milletvekili Ceylan, Kardiyovasküler cerrahi ünitesinde şu ana kadar 40 bin anjiyo yapıldığını,2500 civarında da açık kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca hastaneye yeni kazandırılan çeşitli üniteler olduğunun altını çizen Ceylan şehit yakınları ve gazilere destek birimi açtıklarını sözlerine ekledi.

Milletvekili Ceylan, bir ay içinde yeni doğan üçüncü basamak yoğun bakım servisinin faaliyete geçeceğini söyledi.

“POLİKLİNİK HİZMETLERİ KESİNTİYE UĞRAMAYACAK”

Eski devlet hastanesinde süren çalışmalar hakkında da bilgi veren Ceylan, “Mevcut A ve B blok yıkımı tamamlandı. O bölgedeki vatandaşların hizmet alması için yeni poliklinik binası bu ay sonu bitiyor. Orada poliklinik hizmetlerine başlanacak. Kesintiye uğramayacak. Ondan sonra da en son ihaleye çıkma bedeli 129 milyon TL idi. Yanına ameliyathane binası yapılacak. İhaleye çıkıp fiyat farkı hesaplandı. 200 milyon bir ihale bedeli olacak. Yapımına da başlayacağız. Çoruma devlet hastanesini tekrar kazandırmış olacağız.

Onkoloji hastanesini de çok önemsiyoruz. Yüzyılın yatırımı onkoloji hastanesidir. Mevcut hastanenin arkasındaki alanda şu ana kadar 10 milyonluk iş yapıldı. Su basmanı çıkıldı. Kasım- Aralık ayı gibi bu sene hizmete girecek. Onkolojide kullanılan cihazları da aktif hale getireceğiz. Onkoloji hastalarıyla ilgili vatandaşlar Ankara’da zorluk çekmeyecek ve aksam tedavi sonrası evine gidecek. Başta Cumhurbaşkanı ve sağlık bakanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

“ESKİ STADYUM PROJESİ DEĞİŞTİ”

Milletvekili Ceylan, bir gazetecinin eski stadyumla ilgili sorusunu da cevaplandırarak, projede değişiklik yapıldığını anlattı. Projenin bu sene ihaleye çıkacağını bildiren Ahmet Sami Ceylan, “Merkezde yeşil alan yaratmak istedik. Merkezde sadece Pir Baba ve Yunus Emre parkı var. Üçüncü bir yeşil alan yok. Şehrin hava alması lazım. Bu bölgede yaşayanların rahatlıkla nefes alması lazım, ben bugüne kadar oranın yeşil alan olması için çalıştım. Kapalı spor salonu yıkılacaktı. Yeni spor salonu müteahhitten kaynaklanan sorundan dolayı beklemedeydi. Sorun çözüldü yeniden çalışma başlayacak.

Merkezde bir spor salonu kalması için burayı yıkmayacağız. Atatürk Spor salonu yıkılmayacak. Tadilat yaparak merkezdeki çocukların hizmetine sunacağız. Tenis kortu, basket sahası, futbol sahası, küçük bir tiyatro gösteri alanı, kapalı kongre merkezi olmak üzere proje bitti. İnşallah yakın zamanda ihaleye çıkacak” şeklinde konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

