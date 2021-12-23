Çorum’dan kar manzaraları
Güncel 23.12.2021, 11:33
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Çorum'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Aralıksız yağan kar yağışıyla cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Kar bembeyaz örtüsü ile Çorum’u kaplarken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.
Çorum Belediyesi ekipleri hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte kar nedeniyle kayganlaşan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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parçalı bulutlu
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|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Alanyaspor
|18
|27
|8. Sivasspor
|18
|26
|9. Karagümrük
|18
|26
|10. Beşiktaş
|17
|25
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
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|15. Kayserispor
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|20
|16. Altay
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|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Göztepe
|17
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|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
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|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8