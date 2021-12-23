Çorum’dan kar manzaraları

Çorum'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Aralıksız yağan kar yağışıyla cadde, sokak ve parklar beyaza büründü. Kar bembeyaz örtüsü ile Çorum’u kaplarken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

Çorum Belediyesi ekipleri hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte kar nedeniyle kayganlaşan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



