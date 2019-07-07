Çorum’dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Hacı adayları için Akşemseddin Camii önünde öğle namazı sonrasında uğurlama programı düzenlendi. Uğurlamada din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunup ilahiler seslendirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı uğurlamada firma sahibi Selahattin Küçük, ilimizden 254 Samsun’dan ise 198 kişiyi kutsal topraklara yolcu ettiklerini ve bu kişilere 13 Diyanet ve 8’de şirket personelinin eşlik ettiğini kaydetti. Küçük kafilenin 20 Ağustos günü Çorum’a geri döneceğini de vurguladı.

Belediye Başkanı Aşgın da kutsal topraklara giden hacı adaylarından bol bol dua istedi. Müftü Yardımcısı Adem Aygül ise Çorum’da 19 bin kişinin hacca gitmek için sırada olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.

(Volkan SINAYUÇ)