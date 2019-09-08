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Çorum’dan gurbete en fazla leblebi

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin Avrupa’ya dönüşleri devam ediyor.

Çorum’dan gurbete en fazla leblebi

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçiren gurbetçilerin Avrupa’ya dönüşleri devam ediyor.

08 Eylül 2019 Pazar 22:53
Çorum’dan gurbete en fazla leblebi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve anavatanda tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman çıkış yoğunluğu oluşturan gurbetçiler, anavatana veda ediyor.

Geri dönüş yolunda karayolunu tercih eden gurbetçilerin Türkiye'deki son varış noktaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda son telaşlar yaşanıyor. Kapıkule'deki gümrük sahasında çıkış için sıra bekleyen gurbetçiler, bagajlarındaki memleketlerine özgü yemeklik erzakla birlikte, sıla hasretini de yüklenip gidiyorlar.

'BAGAJIMIZDA HEM ÖZLEM, HEM DE ERZAK VAR'

Memleketi Tunceli'de tatilini geçiren ve Almanya'ya dönüş yoluna koyulan Ali Berk, yanlarına bolca yemeklik erzak aldıklarını ve yıl boyu bunları tüketeceklerini söyledi. Berk, “Memlekete geldik, şimdi de dönüş yolundayız. Tunceli'den geldim, Almanya'ya gidiyorum. Bagajımızda hem özlem hem de erzak götürüyoruz. Tereyağı, bal, kurutmalık biber aldık. Özel olarak kardeşlerimin bizim için hazırladığı yiyecekler. Biz de bunları yanımıza alıp gurbette yıl boyu tüketeceğiz. Bir daha geldiğimizde yine aynı şekilde bu yiyeceklerin özlemiyle gelmiş olacağız” dedi.

“PASTIRMADAN EKMEK VE KAVUNA KADAR”

Belçika'ya giden Süleyman Kurtoğlu ise Türkiye'nin en meşhur lezzetlerini yanlarına aldıklarını ifade ederek, “Kayseri pastırmamız, Trabzon ekmeğimiz, Koçhisar kavunumuz var. Annemin bahçesinden biber, domates aldık. Erzakı hazırladık dönüş yoluna koyulduk. Buradan Bulgar gümrüğünü geçtikten sonra kaldığımız yere kadar gideceğiz” diye konuştu.

ÇORUM’DAN LEBLEBİ

Ailesiyle birlikte Fransa'ya giden Volkan Bektaş da Çorum'dan özellikle bol bol leblebi götürdüğünü belirtti. Bektaş, “Avusturya'dan dünyanın merkezi Çorum'a geldim. Çorum'da eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik, leblebimizi, kuruyemişimizi aldık, özlemimizi de bagajımıza koyduk yol aldık. Annem bize özel tarhana yaptı, bamya kurutmalarımız var. İnşallah orada 1 sene boyunca ülkemizin lezzetlerinden tüketeceğiz.

Orada eşimize dostumuza da çokça aldığım meşhur Çorum leblebisinden hediye edeceğim” şeklinde konuştu. (Yusuf ÇINAR)

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