Çorum’dan doğan bir marka Shiba Cafe

SHIBA Coffee, ailelerin huzur içinde oturabilecekleri, gençlerin ders çalışabilecekleri, iş insanlarının iş görüşmelerini ve toplantılarını yapabilecekleri modern ve nezih bir ortamı Çorumlulara sunarken, en kaliteli kahve çekirdekleriyle kahve sevenlerin damak zevklerine hitap ediyor.

Cafe’de ayrıca, frozen, smosthie, milkshake, frappe, kokteyl, soğuk kahve, sıcak içecekler, organik demlere çaylar, 3. nesil içecekler, filtre kahve, espresso, buzlu kahve, pasta, dondurma, güleryüzlü, profesyonel personel tarafından servis ediliyor.



(Uğur GÖRKEM)

