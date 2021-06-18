Çorum’daki savunma sanayi toplantısı programı belli oldu

Program, saat 10.30’da Vali Mustafa Çiftçi’nin karşılama konuşmasıyla başlayacak. İlhamli Keleş, etkinlik hakkında bilgi verirken, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Muhsin Dere ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede birer konuşma yapacaklar.

Dünya Gazetesi’nden Hakan Güldağ’ın moderatörlüğündeki panelin katılımcıları ise şunlar: TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı, hemşehrimiz Murat Çizgel, Milli Teknoloji Genel Müdürü, hemşehrimiz Zekeriya Coştu, Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş. Konuklar, programdan sonra da 3 fabrika gezecek. (Haber Merkezi)

