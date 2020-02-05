Çorum’daki OSB’lerin durumu değerlendirildi

Vali Yardımcısı Orhan, OSB’ler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla kurum temsilcilerini bir araya getirdiklerini söyledi. Tamer Orhan, kurulumunu tamamlamış Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin, yeni kurulan OSB'lere tecrübeleriyle katkı sağlamasını arzu ettiklerini vurguladı.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaplan ve Osmancık OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergün katıldı.
(AA)