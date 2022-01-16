Çorum’daki 4 okulun inşaatı tamamlanacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ilimizde İskilip Atatürk İlk ve Ortaokulu, Osmancık 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmancık Şehit Aybüke Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ve Osmancık Osmangazi İlkokulu’nda deprem güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu 4 okuldaki toplam proje tutarı 7 milyon 387 bin 935 TL olan deprem güçlendirme çalışmaları bu yıl bitirilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü ayrıca merkezde ilimiz merkezi ve Osmancık ilçesinde bulunan 68 derslikli 4 okulun inşaat çalışmalarının da bu yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Çorum Merkez Eti Ortaokulu 24 Derslik, Çorum Merkez Bahçelievler İlkokulu 20 Derslik, Osmancık Nenehatun Ortaokulu 12 Derslik ve Çorum Merkez Zafer İlkokulu 12 Derslik inşaatı çalışmalarının devam ettiği ve toplam proje tutarı 31 milyon 485 bin 347 TL olan inşaatların bu yıl bitirilmesinin planlandığı dile getirildi.



Öte yandan Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve toplam proje tutarları 69 milyon 405 bin TL olan Çorum Merkez Özel Eğitim Anaokulu (6 Derslik), Çorum Merkez Atatürk İlkokulu (24 Derslik), Osmancık Atatürk Ortaokulu (12 Derslik), İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu (12 Derslik), Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi İlkokulu (24 Derslik), Çorum Merkez Özel Eğitim Okulu (12 Derslik), İskilip Spor Salonu’nun proje çalışmalarının ise devam ettiği dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

