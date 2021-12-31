ÇORUM’DA YILIN İNSANI: İSMAİL ALAPALA

Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’yı, 2017’de “Çorum’da Yılın İnsanı” seçerken, “Sayıları 600’ü aşan, dünyanın dört bir yanında anahtar teslimi fabrikalar, 5 bin fabrikada çalışan makinalar, üretiminin yüzde 95’ini ihraç başarısı ve değirmen makinaları üretiminde dünya ikinciliği gibi Çorum’u onurlandıran bir unvan…” ifadesini kullanmıştık.

Alapala’nın kendi sektöründeki başarıları, 2021 yılında da artarak devam etti ve ÇORUM HABER’in 2 Aralık 2021 günlü sayısında “Alapala, İtalyan Axor Makina’yı satın aldı” manşeti yer aldı. Makarna fabrikalarının makinalarını üreten İtalyan firmasının % 70 hissesini alan Alapala, böylelikle “dünya markası” olma yolunda çok önemli bir adım daha atmış oldu.

Alapala, yine 2021 yılında savunma sanayii alanında önemli bir başlangıç yaparak, Roketsan’dan ilk siparişi alma başarısını gösterdi.

ÇORUM HABER Yazı İşleri Servisi, tüm bu gelişmeleri dikkate alarak, İsmail Alapala’yı bir kez daha “Çorum’da Yılın İnsanı” seçmeyi uygun gördü.

(Haber Merkezi)

