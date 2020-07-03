“Çorum’da yaşananlar insanlığa karşı suçtur”

Yıllar sonra, 12 Eylül darbecilerini yargılamak için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede Çorum olaylarının darbeye zemin hazırlamak için darbeci güçlerce organize edildiğinin iddia edildiğini söyleyen Özdel, “Devletin Cumhuriyet Savcılığı, mahkemeleri, darbecilerin bu olayları organize ettiğini ortaya koymuştur.

Bu katliamın yaşanmasının asıl nedeni; yükselen işçi ve emekçi mücadelesi ile gençliğin taleplerinin bastırılması, daha fazla baskı, daha fazla sömürü ortamının hazırlanması amaçlanmıştır. 1980 darbesinden sonra ülkenin ne hale getirildiği de hepimizin gözleri önündedir” dedi.

“İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENDİ”

1980’li yıllarda yapılan soruşturma ve kovuşturmaların tamamen göstermelik olduğunu kaydeden Özdel, “Olaylar birbirinden kopuk, öldürme vakıaları olarak ele alınmıştır. Çoğu dosyada delil olmadığı için beraat kararı verildiği gibi çoğu dosyada zamanaşımına uğratılmıştır. Etkili bir yargılama yapılmamış, adalet yerini bulmamıştır.

Çorum’da insanlığa karşı bir suç işlendi. İnsanlığı karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olmaz. Bu gerekçe ile soruşturmaların yeniden açılmasını ve adaletin yerini gelmesini talep ediyoruz. Hak hukuk adalet mücadelemizi devam ettiriyoruz.

Bizler kardeşlikten, sevgiden, eşitlik ve hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız. Kardeşliğin ve barışın mahallelerden, sokaklardan başlayacağına inanan insanlarız. Bu nedenle farklılıklarımızı kabul ederek, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insan hakları düzleminde birleşeceğiz.

Barış ve kardeşliğin kendiliğinden gelmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, katliamları unutmadan, unutturmadan bir daha katliamlar yaşanmasın, darbeler olmasın diye baskıcı ve zalim düzenler son bulsun diye toplumun tüm kesimlerini birlik olmaya, birlikte davranmaya çağırıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)