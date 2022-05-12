Çorum'da yakalanan zanlının otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında

Sungurlu ilçesinde 4 Mayıs'ta kovalamaca sonucu yakalanan Bekir A'nın (28), 19 SH 953 plakalı otomobili çalma anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde, zanlının kısa sürede kapısını açtığı araca bindiği ve araçla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 Mayıs'ta devriye görevi sırasında bekçiler, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphelendikleri 66 LT 352 plakalı aracı durdurmak istemiş, "dur" ihtarı üzerine otomobiliyle kaçmaya çalışan zanlı bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra araçtan inip yaya olarak kaçmıştı.

Polisin araçta yaptığı incelemede, plakasının Yozgat'tan çalıntı kaydı bulunan başka bir otomobile ait olduğu, kazaya karışan aracın plakasının 19 SH 653 olduğu ve kısa süre önce çalıntı ihbarı yapıldığı tespit edilmişti. Yozgat'tan çalındığı belirlenen otomobil de bekçiler tarafından Samsun-Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinin arkasında park halinde bulunmuştu.

Yozgat Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve ilçe dışına çıkmadığı tespit edilen şüpheli Bekir A'nın yakalanması için Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, bir gün sonra ilçe merkezinde konumu tespit edilen zanlı, polis kovalamacasıyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 Mayıs'ta Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öte yandan, Sungurlu'daki çalıntı araç sahibine teslim edilirken, Yozgat'ta çalındığı belirlenen araç ise Sungurlu'daki bir yediemin otoparkına çekildi.